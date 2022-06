De Santis: “Simeone può andare in Spagna. Su Luka Romero…”

TUTTOmercatoWEB.com

Lorenzo De Santis, esperto di mercato sudamericano, ha parlato ai microfoni di TMW Radio del giovane talento di proprietà della Lazio Luka Romero: "In Spagna aveva fatto vedere ottime cose. In Italia il calcio è un po’ più tattico in Serie A, ma in Spagna continuano a parlarne come un calciatore dal grande futuro”. De Santis ha detto la sua anche su Giovanni Simeone, profilo accostato alla Lazio come vice Immobile: "Sarà un mercato in cui girano tante facce argentine. Una su tutte quella di Dybala che potrebbe fare gola a molti. La prima squadra è l’Inter, che tra l’altro potrebbe giocare in coppia con Lautaro. Un altro giocatore è Simeone, che dopo questa stagione potrebbe ricevere offerte dalla Spagna. Ora è più consapevole e lo ha dimostrato. Villarreal e Valencia lo hanno seguito a lungo. È un giocatore con caratteristiche importanti”.