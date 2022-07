DIRETTA - Calciomercato Lazio, c'è chi viene e chi va: il punto in casa biancoceleste

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

DIRETTA CALCIOMERCATO - La Lazio non si ferma, sia in entrata che in uscita. Sono sei i nuovi acquisti biancocelesti sin qui, ma potrebbero arrivarne presto degli altri. Molto dipende anche dalle cessioni. Serve piazzare diversi esuberi dopo gli importanti addii di Vavro e Muriqi.

ENTRATE - Provedel è sempre più vicino alla Lazio. Lo spezia sta sbloccando l'arrivo di Dragowski e Ivan sta per diventare biancoceleste. Sarà lui ad affiancare Maximiano dalla prossima stagione. La priorità è sicuramente l'estremo difensore, ma occhio anche agli altri ruoli. Il club capitolino può chiudere presto anche l'affare Vecino, pronto a diventare biancoceleste dopo l'uscita di Akpa Akpro. Peril ruolo di terzino sinistro i nomi del momento sono quelli di Udogie ed Emerson Palmieri. Entrambi hanno una valutazione importanti e potrebbero arrivare soprattutto in caso di cessione di un big.

USCITE - C'è chi viene e c'è chi va. Un occhio di riguardo va tenuto su Milinkovic e Luis Alberto. Fino a qualche giorno fa lo spagnolo sembrava a un passo dalla partenza (in tal caso la Lazio piomberebbe su Ilic del Verona), ma attenzione anche alla situazione del Sergente che, ovviamente, piace a tanti top club, United su tutti. Da piazzare, invece, restano Acerbi, che spera in una chiamata di una big, Akpa Akpro, che saluterà la Serie A, Kiyine, Escalante, per il quale si è mossa anche la Sampdoria, Durmisi, Jony, verso il ritorno allo Sporting Gijon, e Fares.