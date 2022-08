DIRETTA - Calciomercato Lazio, dubbi sul futuro di Moro e l'offerta per Milinkovic...

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Siamo arrivati quasi al termine del calciomercato e alla Lazio manca un solo tassello per completare il mosaico. Sarri e Lotito hanno scherzato al termine di Lazio-Bologna con uno scambio di battute sull'arrivo di un terzino e il conseguente filone di vittorie. Si sa, il tecnico toscano vuole Emerson Palmieri, il terzino vuole tornare in Italia e attenderebbe anche la Lazio, attualmente però bloccata da Fares e Hysaj.

IN USCITA - Per quanto riguarda le uscite, Raul Moro smentisce di non gradire la Serie B seppur avrebbe rifiutato le avances del Como. Continuano le voci che vedrebbero Acerbi molto vicino all'Inter: il club nerazzurro ha corteggiato anche Akanji ma la volontà del Borussia Dortmund di non cederlo in prestito potrebbe avvicinare Zhang al centrale della Lazio. In uscita anche Alessio Furlanetto: il portiere è diretto in Serie C, al Renate, per accumulare esperienza. La formula scelta è il prestito con diritto di riscatto. Dall'Inghilterra arrivano preoccupanti voci firmate Telegraph: secondo il giornale "Il Manchester United è in diretto contatto con l'agente di Milinkovic-Savic", ma la valutazione stimata dalla testata è decisamente bassa: 49 milioni, decisamente al di sotto delle richieste di Lotito.