Calciomercato, Akanji o Acerbi: l'Inter è arrivata a un bivio

RASSEGNA STAMPA - Manca solo un difensore centrale all'Inter per mettere a punto la rosa e dare inizio seriamente alla nuova stagione. Inzaghi aspetta un calciatore in quel ruolo per completare il suo pacchetto difensivo già comunque forte e ben strutturato. I nomi sulla lista nerazzurra in questo momento sono due: Akanji del Borussia Dortmund e Acerbi della Lazio. Lo svizzero, con i suoi 27 anni, sarebbe un investimento per il futuro viste anche le continue avance dei top club per Skriniar e il contratto in scadenza di De Vrij. Il centrale biancoceleste rappresenterebbe invece un usato garantito che già conosce la Serie A e il metodo di lavoro del mister. Akanji intriga di più, ma il problema sono le richieste del club tedesco che non vuole cederlo in prestito, unico modo che ha l'Inter in questo momento per arrivare al calciatore, e chiede almeno 20 milioni per il cartellino. La trattativa è tutta in salita e la pista che porta ad Acerbi,in rottura con la Lazio, potrebbe accendersi da un momento all'altro.