DIRETTA - Calciomercato Lazio, i rinforzi ce li hai dentro casa: lunedì due arrivi ad Auronzo

Giorno numero uno ad Auronzo di Cadore: oggi scatta ufficialmente il ritiro della Lazio. Ma nelle stanze segrete di Formello il mercato non riposa mai. Se da una parte c'è una squadra che si appresta a preparare la nuova stagione, dall'altra c'è una società continuamente a lavoro per migliorare la rosa. Inzaghi inizierà la preparazione con tre nuovi innesti: Lazzari, Adekanye e Vavro (già ad Auronzo con la squadra). Nel weekend si cercherà di risolvere la querelle Radu: se tutto fila liscio il romeno raggiungerà i compagni lunedì, assieme a Jony per il quale non preoccupa la situazione relativa al transfer.

DIFESA: Qualora Radu dovesse essere reintegrato in rosa, in difesa difficilmente la Lazio metterà nuovamente mano sul mercato in entrata. I biancocelesti avevano fatto un sondaggio per Hinteregger dell'Augsburg e per N'Soki del PSG: per entrambi la valutazione è abbastanza alta. Oltre a Vavro, in difesa è arrivato anche Karo che ieri ha svolto le visite mediche in Paideia: il giovane cipriota però non è partito per Auronzo.

CENTROCAMPO: Milinkovic è il nome attorno al quale ruota l'intero mercato biancoceleste. In caso di permanenza, Inzaghi potrà contare su un centrocampo completo e competitivo. Diverso il discorso se il serbo dovesse partire: in quel caso necessariamente bisognerà intervenire sul mercato. Ieri Milinkovic ha messo un like su Instagram alle nuove maglie del Manchester United: indizio social che lascia il tempo che trova. I Reds continuano però a custodire il sogno che porta al gigante serbo e nel frattempo si guardano attorno: avrebbero puntato anche un obiettivo della Lazio: Yazici.

ATTACCO: Il vice Immobile la Lazio ce l'ha in casa, si chiama Felipe Caicedo. Era data per certa fino a qualche giorno fa la partenza dell'ecuadoriano, ma a quanto pare la società biancoceleste è disposta a venire incontro alle sue esigenze ed è pronta ad offrirgli il rinnovo del contratto con ritocco all'ingaggio. Nel frattempo da Firenze spunta una voce che accosta Giovanni Simeone alla Lazio: già ipotizzate le cifre.

