Diritti tv, accordo Cairo-Dazn per due canali sul digitale terrestre

Arrivano importanti novità per quanto riguarda i diritti tv dei prossimi anni. Come riporta MF-Milano Finanza, è stato definito un accordo, sulla base di circa 3 milioni di euro annui, tra la Cairo Communication e DAZN per l’utilizzo della banda sul multiplex di proprietà della società del presidente granata per la creazione di due canali digitali per trasmettere i canali della piattaforma streaming che si è assicurata i diritti della Serie A per il triennio 2021/24.