Drago: “Sarri esalta Cataldi. Mi piacerebbe vedere Bernardeschi…”

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Massimo Drago, ex allenatore di Cataldi ai tempi del Crotone, ha raccontato la crescita del centrocampista romano in un'intervista a TMW Radio. Queste le sue parole: "Danilo era il mio cruccio, fino a poco fa. Ci avrei messo la mano sul fuoco, la sua crescita è stata bloccata più dall'aspetto caratteriale che da quello tecnico: ha trovato difficoltà quando è stato discusso o quando accanto a lui c'era qualcuno che potesse rubargli il posto. Ero sicuro che con Sarri avrebbe potuto far bene, è un allenatore in grado di esaltarlo".

BERNARDESCHI - L'ex allenatore di Cesena e Reggina ha parlato anche del futuro di Federico Bernardeschi ai microfoni di Tuttojuve.com: "Lui vorrebbe continuare ad indossare questa maglia, ma i matrimoni chiaramente si fanno in due. Federico ha raggiunto ormai la giusta maturazione, ha solo bisogno di trovare la continuità. Per me è un giocatore che potrebbe ancora dare tanto alla Juve. Dove lo vedrei bene? All'estero non saprei, ma in Italia mi piacerebbe vederlo nel Napoli. Le sue caratteristiche potrebbero essere in linea con il tipo di calcio proposto dai partenopei".