Ex Lazio | Come procede la carriera da allenatore di Handanovic: i numeri

In pochi se lo ricordano ma Samir Handanovic, per una piccola fase della sua carriera, ha vestito la maglia della Lazio. Andava a completare un reparto che forse non è mai stato così forte a Roma, sponda laziale, e che aveva Angelo Peruzzi, Matteo Sereni e Marco Ballotta. Ma Handanovic non era ancora il portiere saracinesca che ha stupito tutti, non aveva neanche 23 anni e ancora doveva dimostrare il suo talento. L'anno dopo, a Rimini, trovò costanza e fu richiamato a Udine per iniziare quel percorso che l'ha portato ad essere uno dei portieri più forti della Serie A e a firmare per l'Inter. Oggi l'ex portiere sloveno ha scelto il percorso da allenatore per continuare la sua carriera e sta svolgendo un ottimo lavoro alla guida dell'Inter U17. Come riporta TMW, dopo 9 giornate i nerazzurri si ritrovano in vetta al girone B con 24 punti ottenuti sui 27 disponibili. L'unica sconfitta è arrivata nella gara più delicata di tutte, il derby contro il Milan. Nel complesso, i dati registrati sono ottimi. Handanovic può vantare infatti il miglior attacco del campionato (insieme proprio al Diavolo) e la seconda miglior difesa, dietro soltanto all'Udinese. L'inizio è stato promettente, ma è su una panchina da soli due mesi e la strada è ancora lunga. L'obiettivo è lottare per lo scudetto U17, poi si vedrà.