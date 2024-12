Ferrara sullo Scudetto: "Un gennaio di scontri diretti. Atalanta? Dopo la Lazio..."

Fonte: TuttomercatoWeb.com

"È un campionato molto interessante, c'è grande equilibrio e anche i risultati di ieri lo dimostrano. In questo momento lì davanti sono in tante le squadre che possono lottare per questo obiettivo". Così Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulla lotta scudetto, quest'anno più incerta che mai.

"Gennaio è un mese di scontri diretti veramente interessante. L'Atalanta avrà alla prossima Lazio, poi Juve e Napoli. A fine gennaio avremo un'idea più chiara. Inter, Atalanta e Napoli hanno qualcosa in più. Inter quest'anno più orientata alla Champions? Non credo. Atalanta? Sarebbe una storia incredibile. Non è più una sorpresa, è una certezza. Soltanto complimenti alla società, ma anche a un allenatore che ormai da tanti anni siede sula stessa panchina, eventi ormai più unico che raro. Potrebbe giocarsela fino alla fine e magari ripercorrere altre bellissime storie, come quella della Sampdoria nel '91".

"Se il Napoli può arrivare fino in fondo? Trovatemi un motivo perché non possa farlo. Conte ha ridato fiducia all'ambiente intero, in primis ai giocatori. Conoscendo Antonio, sono sicuro che cercherà di mantenere l'attenzione molto alta fino alla fine. Cercherà in tutti i modi di raggiungere questo obiettivo. Conte ha sistemato la fase difensiva, sono convinto che nonostante l'assenza importante di Buongiorno, credo che possa mantenere il trend difensivo".

