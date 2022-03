Frattesi, gli inizi alla Lazio con Scamacca. E sulla Roma: "Mi era un po' scesa..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervistato da Dazn, Davide Frattesi ha ripercorso alcune tappe importanti della sua carriera, a partire dalla stagione attuale col Sassuolo. Il classe '99 ha sottolineato il legame speciale con Scamacca, suo compagno di squadra in occasione di tante parentesi della propria vita calcistica. Di seguito le sue parole: “Sempre nella stessa direzione. Oppure, io ti inseguo. Siamo arrivati alla Lazio insieme. Lui è andato alla Roma, e poi sono andato io. Poi lui è partito per il Psv e anch'io sono andato in prestito. Quando è arrivato a Sassuolo sono rientrato pure io e gli ho detto: Gian vai in un top club, cosi vengo anche io! Abbiamo lo stesso tipo di carattere, siamo molto simili. Credo che in 15 anni non abbiamo mai litigato”.

Frattesi ha parlato anche della voglia di tornare a indossare la maglia della Roma. Tuttavia, non ha nascosto un certo rammarico per come sarebbero potute andare le cose: “È stato un tarlo, volevo tornare a tutti i costi, poi mi è 'scesa'. Ci ero rimasto un po’ male. Ma nel calcio ci sono talmente tante variabili che non puoi sapere perché non l’hanno fatto. Ma come per ogni romano, Roma è Roma".

