Frimpong e la pallonata ad un bambino: le scuse sono da vero campione

Il calcio è ancora in grado di regalare delle storie davvero incredibili e a tratti emozionanti. Tra queste spicca quella che ha visto protagonista il calciatore del Bayer Leverkusen Jeremie Frimpong. Il terzino olandese dopo aver colpito accidentalmente un bambino con una pallonata si è "scusato" regalandogli la sua maglia al termine del match. Il giusto modo per aiutare il piccolo a mitigare il dolore momentaneo per il colpo ricevuto. Di seguito il video completo dell'episodio accaduto.