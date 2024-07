Frosinone-Lazio, ecco quando partirà la vendita dei tagliandi: info e prezzi

Pubblicato il 25/07

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sabato 3 agosto la Lazio viaggerà per Frosinone, dove al Benito Stirpe scenderà in campo contro i Ciociari in amichevole. Sarà un'occasione per Baroni per valutare le condizioni della squadra a due settimane dall'inizio del campionato e provare gli ultimi schemi, prima di iniziare a fare sul serio. Ma non solo. Dopo aver avuto un primo contatto concreto sotto le Tre Cime di Lavaredo, la vicinanza con tra Roma e Frosinone permetterà a molti tifosi di seguire la squadra e mostrargli ancora una volta la propria vicinanza. In questo senso, come comunicato dal club padrone di casa sul proprio sito ufficiale, dalle 16.00 di oggi partirà la vendita dei tagliandi per assistere all'amichevole. Di seguito i dettagli.

"Il Frosinone Calcio comunica i prezzi dei tagliandi e le modalità di vendita della gara amichevole FROSINONE-LAZIO, in programma Sabato 3 agosto alle ore 20.45.

I tagliandi si potranno acquistare ESCLUSIVAMENTE presso i punti vendita autorizzati vivaticket e online su www.vivaticket.com.

Sarà possibile acquistarli a partire dalle ore 16:00 di oggi, giovedì 25 luglio fino alla fine del primo tempo della gara.

SETTORE OSPITI: Dalle ore 16.00 di oggi, giovedì 25 luglio fino alle ore 19 di venerdì 2 agosto.

Di seguito i prezzi:

TRIBUNA AUTORITA’: Intero € 80,00

TRIBUNA CENTRALE: Intero € 35,00 – Ridotto € 30,00 – Bambino € 10,00

TRIBUNA LATERALE: Intero € 30,00 – Ridotto € 25,00 – Bambino € 10,00

TRIBUNA SUPERIORE: Intero € 20,00 – Ridotto € 15,00 – Bambino € 10,00

TRIBUNA EST: Intero € 15,00 – Ridotto € 12,00 – Bambino € 10,00

CURVA NORD: Intero € 10,00 – Ridotto € 7,00 – Bambino € 5,00

CURVA SUD: Intero € 10,00 – Ridotto € 7,00 – Bambino € 5,00

SETTORE OSPITI: Intero € 10,00

Intero: da 18 a 64 anni – Ridotto: Under 18, donne, Over 65 e Disabile <100% – Bambino: da 3 a 6 anni (compiuti)

Da 0 a 2 anni : ingresso gratuito senza biglietto e senza posto a sedere, il bambino dovrà essere accompagnato da un adulto (fino al 4° grado di parentela)

Altre Info: lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti.

E’ fatto obbligo per ogni spettatore il rispetto del Regolamento d’uso dello stadio ‘Benito Stirpe’ consultabile al seguente link – frosinonecalcio.com

Infine si ricorda che è severamente vietato sostare/sedersi in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo.

AIA E FIGC: le richieste dovranno pervenire complete di documento d’identità e tessera di riconoscimento dalle ore 10.00 di martedì 30 luglio all’indirizzo biglietteria@frosinonecalcio.com (30 posti a disposizione)

Disabili: per la gara in oggetto sarà necessario inviare la richiesta di documentazione via email all’indirizzo dao@frosinonecalcio.com dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di martedì 30 luglio".