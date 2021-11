Giudice Sportivo | Lazio, Luiz Felipe salta l'Udinese. Cataldi entra in diffida

La Lazio esce dal 'Maradona' di Napoli con le ossa rotte. Oltre alla prestazione scialba e la sonora sconfitta, i biancocelesti dovranno fare a meno di Luiz Felipe per la prossima partita contro l'Udinese. La Lega ha comunicato le decisioni del Giudice Sportivo relative al turno di campionato appena concluso: il difensore brasiliano è stato squalificato per una giornata perché diffidato (ieri sera ha ricevuto la quinta ammonizione complessiva). Sarri dovrà gestire bene anche il centrocampo, perché Danilo Cataldi è entrato in diffida e quindi un nuovo cartellino gli farebbe saltare la gara successiva. Patric è alla seconda sanzione, Zaccagni alla prima.

Pubblicato il 29/11