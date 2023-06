Gli Altri Laziali, Acerbi versione Champions. È sempre più Esca-gol!

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Tra le molte cessioni che la Lazio è riuscita a piazzare in estate, alcune sono avvenute in prestito, con opzione, o senza, di riscatto. Giocatori giovani o più esperti hanno lasciato la Capitale per affrontare nuove avventure in cui mettersi in mostra nel corso dell'anno. Il ritorno della rubrica settimanale "Gli Altri Laziali" assume il ruolo di raccontare nel dettaglio le prestazioni di questi calciatori, pronti a far parlare di loro nelle nuove piazze. I giocatori ceduti in prestito dalla Lazio sale a 15, visti gli ultimi due prestiti di Kamenovic allo Sparta Praga e Marino alla Fidelis Andria, di questi in tre (Escalante, Durmisi e Raul Moro) hanno cambiato maglia nel mercato di gennaio. Di seguito tutti i calciatori prestati dalla Lazio: Acerbi (Inter), Akpa Akpro (Empoli), Cicerelli (Reggina), Lombardi (Triestina), Armini (Potenza), Rossi (Monterosi), Novella (Picerno), Furlanetto (Renate), Escalante (Cadice), Raul Moro (Real Oviedo), Durmisi (Tenerife), Jony (Sporting Gijon), Andre Anderson (San Paolo), Kamenovic (Sparta Praga), Marino (Fidelis Andria).

SERIE A

ACERBI (Inter) - Inizia dalla panchina l'ultima giornata di Serie A contro il Torino, il centrale dell'Inter Francesco Acerbi. Inzaghi, in vista della finale di Champions, lo lascia a riposo per 66', prima di farlo subentrare a Bastoni.

AKPA AKPRO (Empoli) - Akpa Akpro, nell'ultima giornata di Serie A, sfida e perde contro il suo passato. Troppa la Lazio vista al Castellani, nonostante un'ottima prova del centrocampista ivoriano che, al termine del match, va a salutare i suoi ex tifosi. Chissà dove sarà il suo futuro, Zanetti, comunque, lo terrebbe volentieri.

SERIE B

CICERELLI (Reggina) - Niente Serie A, la Reggina resta in cadetteria, così come Cicerelli. La stagione dell'esterno termina con 30 presenze, divise in 795', e 1 solo assist. Sfortunato nell'infortunio finale.

SERIE C

Si è concluso per tutti i giocatori in prestito il campionato di Serie C. Tra chi è stato eliminato dai playoff, chi ha vinto i playout e chi, invece, è retrocesso oppure è rimasto nella parte centrale della classifica.

ARMINI (Potenza); NOVELLA (Picerno); ROSSI (Monterosi); MARINO (Fidelis Andria); LOMBARDI (Triestina); FURLANETTO (Renate).

LA LIGA

ESCALANTE (Cadice) - È salvezza ed è sempre più probabile riscatto per Gonzalo Escalante. È stato lui l'uomo decisivo del Cadice in questa seconda parte di stagione. Arrivato a gennaio in Liga ha fatto la differenza, regalando agli andalusi una salvezza storica con il gol realizzato contro l'Elche nell'ultima giornata.

SECUNDA DIVISION

Si è concluso la scorsa giornata il campionato di Secunda Division in Spagna, con i giocatori in prestito dalla Lazio che ora dovranno riflettere sul loro futuro e decidere cosa ne sarà della loro carriera.

RAUL MORO (Real Oviedo); JONY (Sporting Gijon); DURMISI (Tenerife)

1. LIGA/FNL

KAMENOVIC (Sparta Praga) - Termina con la vittoria del titolo la stagione di Kamenovic che in bacheha potrà mettere il suo primo trofeo in carriera. Starà a Sparta Praga e Lazio ora trattare per un eventuale riscatto.

SERIE A (Brasile)

ANDRE ANDERSON (San Paolo) - Perde 2-1 il San Paolo sul campo del Gremio. Andre Anderson? Viene lasciato ancora a casa. Il suo futuro vedrà il ritorno nella Capitale e, poi, una nuova avventura.