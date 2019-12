Gli Altri Laziali - Lombardi non delude mai, Dziczek e Karo spaesati

Tre giorni dopo Santo Stefano la Serie B torna di nuovo in campo per chiudere il girone d’andata, dominato dal Benevento di Inzaghi. Un 2019 che la Salernitana termina con una sconfitta a La Spezia: Lombardi è il migliore, Dziczek e Karo i peggiori. Subentrati Rossi con la Juve Stabia e Palombi con la Cremonese, altra panchina invece per Davide Di Gennaro. A seguire il racconto dell’ultimo appuntamento dell’anno solare per i giocatori della Lazio in prestito.

DI GENNARO, ROSSI (Juve Stabia) - Vittoria pesantissima per la Juve Stabia che, con un rigore nel finale di Forte, fa suo lo scontro diretto con il Cosenza proseguendo l'ottimo momento di forma (tre successi e un pareggio nelle ultime quattro). Rossi, titolare tre giorni prima, non è tra i primi undici, entrando soltanto al minuto 78. In panchina Davide Di Gennaro che, dopo il derby con la Salernitana, non ha giocato neanche un minuto nelle successive sei partite.

DZICZEK, GONDO, KARO, KIYINE, LOMBARDI, MAISTRO (Salernitana) - Un netto passo indietro per la Salernitana dopo i quattro gol rifilati al Pordenone a Santo Stefano. Non basta un colpo di testa di Jallow per evitare la sconfitta per 2-1 contro lo Spezia. Lombardi è ancora il migliore dei granata, ma ormai non fa neanche più notizia. Suo il destro che, in pieno recupero, per poco non regala un clamoroso pari alla squadra di Ventura. Il palo, dopo il tocco di Scuffet, gli nega la gioia. Dal suo piede nascono anche tanti cross invitanti, su tutti quello che porta alla rete di Jallow sulla sponda di Djuric. Grande occasione nel primo tempo pure per Kiyine che non finalizza col mancino una buona giocata per liberarsi al tiro da pochi passi. Diffidato, prende il cartellino che gli farà saltare la prima gara del 2020 contro il Pescara. Sotto la sufficienza tutti gli altri. Gondo lotta, ma nel primo tempo calcia su Scuffet invece di servire Djuric per il pareggio. Al suo posto entra Maistro che non riesce però a dare il giusto apporto in fase offensiva. Tra i peggiori però soprattutto Dzickez e Karo: il polacco non entra mai in partita buttando tanti palloni e non riuscendo mai a prendersi il centrocampo; il cipriota invece è fuori posizione e in costante difficoltà. Quella del difensore è probabilmente la peggior prestazione stagionale viste le responsabilità su entrambe le reti dei bianconeri. Sulla prima perde la marcatura di Ragusa, sul raddoppio - dopo esser stato già graziato in precedenza - ripete l’errore di portare Gyasi troppo dentro l’area di rigore quando viene puntato dal ghanese.

PALOMBI (Cremonese) - Ko la Cremonese a Udine. I grigiorossi creano diverse occasioni, ma perdono 1-0 contro il Pordenone vedendo complicarsi sempre di più la propria posizione di classifica. Palombi, sempre dal primo minuto nelle ultime tre, parte fuori dal blocco dei titolari entrando solo al 71esimo. Baroni, con il suo ingresso, rischia il tutto per tutto schierando l’ex Primavera nell’inedita posizione di quinto di centrocampo. Ruolo cui il classe ’96 assolve comunque bene grazie a corsa e spirito di sacrificio.

