Honda boccia Balotelli: “Talento enorme ma non faceva nulla per migliorare”

Durante un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Keisuke Honda, ex centrocampista del Milan, ha raccontato la sua esperienza con Mario Balotelli durante il loro trascorso in rossonero. Queste le parole del giapponese: "Balotelli? Un talento enorme, eppure non faceva nulla per migliorare. Poteva ambire ad essere tra i migliori al mondo. Volevo cambiare la sua routine quotidiana: ‘Mario, fidati. Se vuoi diventare il migliore devi allenarti duramente’. Mi guardò con una faccia seria e il giorno dopo si presentò in palestra 40 minuti prima della seduta. Anche il giorno seguente. Al terzo, si era già stufato. Mario è così. Con un pò di buona volontà avrebbe fatto grandissime cose”.