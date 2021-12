Inter, Dzeko e altri due calciatori positivi al covid: il comunicato

Anche l'Inter deve fare i conti con l'emergenza covid. Tre calciatori della prima squadra sono risultati positivi al tampone e adesso sono in isolamento. Tra loro spicca il nome di Edin Dzeko. Ecco il comunicato della società nerazzurra: "MILANO - FC Internazionale Milano comunica che Alex Cordaz, Edin Dzeko e Martin Satriano sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati ad Appiano Gentile nella giornata di ieri. I tre nerazzurri sono già in isolamento presso le proprie abitazioni e seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario".