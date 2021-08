Inter, guai per Inzaghi: doppio infortunio per Sanchez

Ancora guai in casa Inter per mister Inzaghi. Dopo la cessione di Lukaku al Chelsea il tecnico dovrà fare i conti anche con l'infortunio, l'ennesimo, di Alexis Sanchez. Secondo quanto riportato da TNT Sports il cileno avrebbe accusato un fastidio al polpaccio della gamba destra che si aggiunge allo strappo rimediato in Coppa America. Contro il Genoa, gara di esordio in campionato, Inzaghi quindi dovrà fare a meno di lui e anche di Lautaro Martinez che dovrà scontare una giornata di squalifica.

