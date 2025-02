Inter, Inzaghi: "Io sono il responsabile, è mancato tutto e adesso..."

TUTTOmercatoWEB.com

C'è dell'amarezza nelle parole di Simone Inzaghi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta dell'Inter subita contro la Fiorentina nel recupero della quattordicesima giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro ha parlato così: "È mancato tutto, abbiamo meritato la sconfitta. Complimenti alla Fiorentina, non siamo stati bravi a reagire. Il responsabile sono io, ci servirà: la analizzeremo, non è il momento di fare drammi ma la sconfitta fa male per come è maturata. Questa squadra non finisce con questa sconfitta, l'ultima in campionato era arrivata 4 mesi fa. Tra tre giorni e mezzo dobbiamo incontrare di nuovo la Fiorentina: non voglio alibi, non abbiamo messo in campo quello che mettiamo sempre".

"Fare tabelle e punti in questo momento non vale la pena, solo il lavoro ci può far uscire da questa sconfitta. Nelle ultime 17 abbiamo fatto 14 vittorie e e pareggi, stasera è mancato tutto quello che serve per vincere. Loro erano in emergenza ma hanno messo più aggressività di noi e hanno vinto meritatamente".

