Inter - Lazio, Tare: "Queste sono le nostre partite. Scudetto? Parola grande"

Igli Tare fissa l'obiettivo di stagione della Lazio. Il primo posto? No. La prossima partita è sempre quella che conta maggiormente e ai microfoni di Sky Sport lo ha spiegato: "Lo scudetto per noi è una parola grande al momento. Il nostro obiettivo è guardare una partita alla volta. Abbiamo iniziato un percorso con grande difficoltà, ma ora abbiamo trovato la strada e stasera cercheremo di continuare quanto fatto nell'ultima partita".

SQUADRA SOLIDA - "Queste sono le nostre partite. Negli ultimi anni siamo diventati più solidi e adesso abbiamo la consapevolezza di essere una squadra che se la può giocare con tutti. Lotteremo per gli stessi obiettivi e per questo non dobbiamo nasconderci".