Inter, partitella in famiglia al Dall'Ara: Dimarco fa preoccupare Inzaghi

Bologna-Inter non si gioca. L'ASL regionale ha impedito ai due club di disputare la prima giornata del girone di ritorno in Serie A in programma alle 12:30. I nerazzurri si sono presentati al Dall'Ara dove però ad attenderli non c'era la squadra di Mihajlovic. Lautaro e compagni hanno approfittato del rinvio della partita per svolgere un allenamento sul prato verde per tenersi in movimento in vista dei prossimi impegni. Nel corso della partitella, però, c'è stato un inconveniente per la squadra di Inzaghi. Dopo un duro scontro con Dumfries, Federico Dimarco è rimasto a terra dolorante toccandosi la caviglia. Immediato l'intervento dello staff medico che ha accompagnato il terzino nerazzurro fuori dal terreno di gioco. Le condizioni dell'ex Verona sono da valutare in vista del match contro la Lazio.