Inter, Thuram: "Abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post partita di Lazio - Inter, hanno commentato così ai microfoni di Dazn, la larghissima vittoria dei nerazzurri, Calhanoglu, MVP del match e Thuram che ha chiuso i giochi col gol del 6-0:

Calhanoglu: "Abbiamo giocato bene, ognuno ha fatto il suo lavoro. La Lazio è una squadra forte e in forma. I miei 100 gol tra assist e gol in Serie A? Non lo sapevo. L'MVP oggi è stata la squadra, abbiamo giocato omolto bene, Dimarco ha fatto un grande assit, un grande gol di Barella. Sapevo che avrebbe segnato Thuram. Lautaro? Anche se non segna aiuta la squadra in fase difensiva, non è un problema se non segna".

Thuram: "Ho imarato a fare gol guardando i video di Vieri. Oggi è stata una vittoria importante e abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra che ha fatto tante vittorie e aveva i nostri stessi punti. Quando Calhanoglu mi dice che faccio gol, vuol dire che faccio gol".