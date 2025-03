"IO LOTTO PER LA MAGLIA", l'iniziativa a sostegno delle donne vittime di violenza

"IO LOTTO PER LA MAGLIA" è l'asta benefica a sostegno di Fondazione Soleterre, nata da un’idea del progetto "Donne sui Tacchetti", in occasione della Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo. L'evento ha l'obiettivo di celebrare la passione e la forte determinazione delle atlete, così da trasformare il calcio femminile in uno strumento per sostenere le donne vittime di violenza. L'intero ricavato andrà al progetto “Un Altro

Genere di Emergenza” che fornisce sostegno psicologico alle vittime di violenza e ai loro figli, assistenza legale per garantire alle donne vittime di violenza l’accesso alla giustizia e supporto lavorativo per favorire l’indipendenza economica e la reintegrazione sociale.

L’asta si svolgerà sulla piattaforma Memorabid dalle ore 10:00 di martedì 4 marzo 2025 fino alle 21:00 di sabato 15 marzo 2025. Hanno aderito all’iniziativa numerose calciatrici di rilievo, grazie alla collaborazione con le agenzie sportive P&P Sport Management e Assist Women: Aurora Galli (Everton), Chiara Beccari (Juventus), Asia Bragonzi (Genoa), Emma Severini (Fiorentina), Valeria Pirone (Ternana), Francesca Durante (Fiorentina) e Flaminia Simonetti (Lazio).

La testimonial della campagna è Deborah Salvatori Rinaldi, ex calciatrice di Fiorentina, Milan ed Espanyol, oggi Responsabile dell’Immagine e della Comunicazione della Ternana Women. L’iniziativa conta inoltre sul supporto di WomenFootball.it come media partner ufficiale.