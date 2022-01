Italia, Gravina: "Coscienti delle difficoltà ma i playoff non mi preoccupano"

Mancano poco meno di due mesi all'appuntamento più importante per l'Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri, a marzo, saranno impegnati nei playoff per prendere in corsa l'ultimo treno per il Mondiale del Qatar. Intervenuto ai microfoni di Dribbling il presidente della Figc Gravina ha espresso il suo pensiero in merito: "Non sono preoccupato per i playoff. Siamo coscienti delle difficoltà, ma dobbiamo superare l'amarezza di aver buttato la possibilità di qualificarci. E' il passato. Dobbiamo affrontare queste due partite con lo stesso spirito di questo triennio.