Italia - Inghilterra, Napoli blindata: in arrivo 760 rinforzi

In vista del match di domani, Italia-Inghilterra, valido per le qualificazioni agli Europei 2024, la città di Napoli è stata blindata. Come riporta Sportface,it, sono infatti in arrivo ben 760 rinforzi di polizia, carabinieri e guardia di finanza, richiesti dalla Prefettura, in accordo con la Questura di Napoli, al Viminale. Sarà inoltre attivo un servizio di trasporto per i quasi 3.000 tifosi inglesi attesi a Napoli, che potranno recarsi allo stadio tramite i 24 autobus (in partenza dalle 16) messi a disposizione dalle aziende di trasporto Anm ed Eav.