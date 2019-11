Jacobelli: "Troppe scelte sbagliate, quest'eliminazione è colpa della Lazio"

È bene dirlo: la Lazio non è ancora matematicamente fuori dall'Europa League. Vincendo questa sera i biancocelesti porterebbero rimandare tutto all'ultima giornata, dove tutto potrebbe accadere. Comunque, il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha voluto fare un bilancio del cammino europeo della squadra di Inzaghi, fin qui disastroso. Ecco le sue parole a TMW Radio: "La Lazio non è stata eliminata per scelta, ma piuttosto per una serie di scelte sbagliate, con formazioni rivoluzionate di volta in volta. È un peccato, perché in campionato sta facendo vedere ottime cose. Il girone? Non c'erano avversari imbattibili. Ora serve un miracolo. Ed è colpa dei biancocelesti. L'Europa League deve essere presa sul serio dal primo impegno".

