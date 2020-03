Juventus, Dimas: "Per lo Scudetto, la Lazio è davvero un brutto cliente"

Mentre il mondo del calcio cerca di capire come fronteggiare l'emergenza coronavirus - per ora ci si è fermati almeno fino al 3 aprile -, c'è tempo per analizzare la classifica e i primi 2/3 di stagione. E il cammino della Lazio non può passare inosservato. Anche Manuel Dimas Texeira, ex giocatore della Juventus, ha avvisato i bianconeri in ottica Scudetto. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: "La Juve è uscita dalla crisi? Ogni squadra deve affrontare dei periodi complicati, è normale nel calcio. Battendo l'Inter, la Juventus ha riconquistato la vetta ma la Lazio, che sta vivendo una stagione fantastica, è davvero un brutto cliente. I bianconeri devono capire che, se vogliono vincere il campionato, non posso più permettersi di inciampare".

UEFA: IL CONTROSENSO DI GIOCARE

LAZIO, LA DIRETTA INSTAGRAM DI IMMOBILE

TORNA ALLA HOMEPAGE