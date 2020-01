Juventus, Rabiot: "La Lazio può vincere lo Scudetto, e per noi è un bene"

Lazio da Scudetto? Sì, secondo Adrien Rabiot. E il centrocampista della Juventus ne è felice, stimolato. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport: "Penso che sia Inter che Lazio possano vincere (lo Scudetto, ndr). È un bene. Più squadre forti ci sono, più il campionato è di livello. Questo ci spinge a dare il massimo e a essere costanti e regolari. Per noi, e per il campionato italiano, è una bella cosa dover affrontare squadre come Inter e Lazio, insieme ad altre che giocano bene come l'Atalanta o la Roma".