Lazio, 8 anni fa la Primavera di Bollini vinceva il tricolore. Il ricordo di Keita - FOTO

Sono passati 8 anni mai ricordi sono ancora nitidi. Il 2013 è stato un anno speciale per la Lazio di Petkovic, vincitrice della Coppa Italia contro la Roma, ma anche per i ragazzi della Primavera che proprio il 9 giungo si laurearono campioni d'Italia a Gubbio. In panchina sedeva il tecnico Alberto Bollini e in campo c'erano Danilo Cataldi, Mamadou Tounkara ma anche Keita Balde. Proprio lui tramite i social ha voluto ricordare quel grandissimo traguardo: "09/06/2013, Gubbio. Ricordi splendidi".

Calciomercato Lazio, le richieste di Sarri: sogno Loftus-Cheek, la difesa va sistemata. E in attacco...

Lazio-Sarri, l’ansia dei tifosi: “Sto già alla decima sigaretta…”

TORNA ALLA HOME