Lazio, addio Wilson: le commoventi parole di Massimo Maestrelli

La Lazio ha salutato per l'ultima volta Pino Wilson, bandiera e capitano della squadra campione d'Italia nel 73/74. Applausi e cori dopo il funerale svolto questa mattina nella chiesa Cristo Re di viale Mazzini. Nel corso della cerimonia, Massimo Maestrelli, figlio di Tommaso allenatore storico di quella Lazio, ha preso la parola e ha ricordato Pino con queste parole toccanti: "Ciao capitano, ai miei occhi lo sei sempre stato. Col tuo modo di essere è inconfondibile stile: spalle alte e schiena dritta. Ringrazio Dio di avermi dato l’occasione di aver condiviso momenti indimenticabili con te, in quel viaggio in treno. Mi hai raccontato la tua storia. I primi ricordi a Tor di Quinto dove scarpini e magli si mischiavano a fucili, pallottole e bersagli. Non riusciamo a gioire fino in fondo dopo la vittoria a Cagliari, la storia della Lazio ce lo insegna. Venivi a casa nostra con le pastarelle e ci davi tanta forza, sei stato costante e ci hai aiutato. Tu e i ragazzi siete stati tutto per babbo. Un sogno umano che si è realizzato. Venivo sempre ad abbracciarvi a fine partita. Ora c’è un nuovo percorso, riposerai con i tuoi cari: il mister, Giorgio. Riposa con loro. Solo tu potevi essere il capitano di quella squadra di matti. Addio Capitano".