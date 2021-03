Lazio, all'Allianz Arena nessuno meglio di te: ecco i numeri folli del Bayern

Un dato che fa riflettere, che fa capire la forza del Bayern Monaco e dà valore alla prestazione della Lazio all'Allianz Arena. Il Bayern, infatti, da quando c'è Hansi Flick alla loro guida hanno sempre vinto in casa in gare di Champions e l'avevano fatto con almeno due gol di scarto. La Lazio dunque è quella che esce meglio dal tempio bavarese. Il percorso interno in Champions di Flick, diventato tecnico del Bayern nel novembre del 2019, era cominciato con un 2-0 all'Olympiacos, proseguito con un 3-1 al Tottenham e un 4-1 al Chelsea (poi la Champions era proseguita in Portogallo con la formula della final eight). Nella stagione in corso, invece, ecco il 4-0 contro l'Atletico Madrid, il 3-1 contro il Salisburgo e il 2-0 con la Lokomotiv Mosca nell'ultima giornata del girone e a qualificazione acquisita. Un ruolino di marcia impressionante quello dei campioni d'Europa e del mondo. La Lazio s'è confrontata a testa alta, pur al cospetto di alieni vestiti di rosso.

Pubblicato il 18/03 alle 00:13