Lazio, all'Olimpico per sfatare un tabù: latita la vittoria se la 38ª è in casa

La Lazio domani sera si appresta a disputare allo Stadio Olimpico l'ultima gara della stagione contro il Sassuolo. I bianconcelesti sono dieci anni che non riescono a conquistare l'intera posta in palio in casa all'ultima giornata di campionato. Per trovare gli ultimi tre punti conquistati all'Olimpico tocca risalire al 18 maggio 2014 contro il Bologna. All'epoca la gara terminò 1-0 in favore dei biancocelesti grazie a una rete di Lucas Biglia.

Da quel giorno la Lazio non ha più centrato i tre punti in casa nell'ultima giornata di campionato, ma ha perso in due occasioni nel 2016 contro la Fiorentina e nel 2018 contro l'Inter e ha pareggiato nel 2022 contro il Verona. Nelle altre occasioni la compagine biancoceleste ha chiuso il campionato in trasferta. Domani sera toccherà battere il Sassuolo per invertire il trend all'Olimpico e conquistare l'accesso all'Europa League.

