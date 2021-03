Lazio, altra vittoria con gol all'Olimpico: biancocelesti tra i migliori in Europa

Con il 3-2 al Crotone, la Lazio ha ottenuto la settima vittoria interna consecutiva in campionato. Si tratta, come riporta Lazio Page, della seconda migliore striscia europea dopo i 10 successi dell'Inter. Non solo. Trovando il gol per la sedicesima volta di fila all'Olimpico i biancocelesti si assicurano la terza migliore striscia europea dopo le 24 del Barcellona e le 18 del Bayern Monaco.