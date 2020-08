Lazio, Ballotta: "David Silva il giocatore giusto per crescere. Servono uomini esperti"

La Lazio ha messo nel mirino David Silva, la trattativa è in corso e i biancocelesti sperano di chiudere quello che sarebbe un grande acquisto. Ai microfoni di TMW Ballotta ha detto la sua: "Gran giocatore con cui si amplia la rosa. Quest'anno è stato dimostrato che è mancato qualcosa a livello di organico, dal punto di vista numerico e di qualità con tutto il rispetto per chi è stato comunque protagonista di un'ottima annata. E' giusto adesso guardare a giocatori di questo genere in un percorso di crescita continuo. Ha 34 anni e porta esperienza. Serve tanto, con l'avvento della Champions, c'è bisogno di giocatori così, di gente esperta. Finora si è puntato anche su giovani che sono cresciuti ma ora sono necessari elementi che prendano in mano il gioco, che possano guidare la squadra nei momenti difficili. E' questo quello che serve sempre di più per crescere ancora".