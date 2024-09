Lazio, Baroni a LSC: "Episodi che vanno contro lo spirito del gioco. I tifosi..."

TUTTOmercatoWEB.com

Un doppio calcio di rigore spazza via i sogni della Lazio. Non basta il primo gol in Serie A di Gila per battere la Fiorentina, con un doppio Gudmundsson che ha rimontato i biancocelesti. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il tecnico Marco Baroni: “Sì fa male, sono dispiaciuto perché ci sono stati episodi che vanno contro i principi e lo spirito del gioco. Mi spiace, abbiamo una classe arbitrale in cui gli arbitri sono bravi e diventa difficile spiegare e analizzare con i miei giocatori questi episodi. Sono situazioni in cui c'era la ricerca di andare sul pallone, sul primo e il secondo era già stato giocato. Mi dispiace per i tifosi e la squadra, ma ho visto una Lazio che ha giocato, ha creato occasioni, questo è quello che ci dobbiamo tenere stretto si può vincere con fortuna ma poi alla lunga non pagano, con questa prestazione credo che la squadra si avvicinerà a quel che vogliamo fare noi. Diversa da Udine? Sì, ma la squadra deve ricercare il dominio del gioco, le soluzioni offensive, lo sviluppo di manovra con tiri e angoli. La strada è questa qua. Turn over? Sì, non voglio parlare di turn over ma ci sono ragazzi che devono migliorare questo spirito, non possiamo prescindere dal non avere la possibilità di metterli dentro. Sono tuti titolari, daremo spazio a tutti.

Castrovilli? Io considero Castrovilli tutto campista, ha mobilità, ha qualità. Può fare il mediano, il giocatore che lavora sotto la punta. Dia non volevo spostarlo, stava facendo bene, era giusto che Castrovilli andasse in campo, ha fatto una buona partita, la squadra ha creato molto e concesso poco con una Fiorentina che verticalizzava. Sono contento della prestazione ma sono dispiaciuto per i tifosi. Uscire da questa gara con una sconfitta è molto doloroso".