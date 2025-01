Lazio, Baroni a LSC: "Ho fiducia in Gila. Noslin? È partito bene, poi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante il prepartita di Braga - Lazio, ultima delle otto gare del girone unico di Europa League, il mister Marco Baroni è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per presentare la sfida contro i portoghesi. Ecco di seguito le sue parole: "Dobbiamo fare una prestazione importante, lo chiede il palcoscenico e lo chiedo io, ma lo vogliono anche i ragazzi. Avremo difficoltà numeriche, ma mi interessa che la squadra capisca l'opportunità. Non possiamo sbagliare prestazione, l'avversario è di livello. Gila mediano? È un ragazzo che ha opportunità di crescita, abbiamo letto insieme la partita, deve lavorare in una ricezione consona a lui. Penso possa intepretare bene questo ruolo, ci sono altre soluzioni ma ho piena fiducia in Mario. Noslin? È partito bene, ha fatto gol belli e ha avuto quella disavventura che gli ha saltato diverse partite di Europa League. In campionato stava facendo bene, poi dopo la tipletta al Napoli ha avuto un infortunio importante. Deve andare in campo con voglia e gioia. Stadio senza curve? Ho avuto esperienze simili, è bellissimo qui, molto particolare".