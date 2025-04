Lazio, Baroni a Sky: "Tavares? Ecco come la penso. E sulle rotazioni..."

Nel post gara di Atalanta-Lazio, il tecnico della Lazio Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Sky per commentare la bella prestazione e la vittoria dei suoi ragazzi al Gewiss Stadium:

"Per l'atteggiamento, l'energia che la squadra ha messo, sono contento, faccio i miei complimenti ai ragazzi. Loro stanno lavorando, a volte non si è premiati coi punti ma sappiamo che siamo consci che ci aspettano gare importanti, siamo pronti. Oggi lo hanno dimostrato, abiamo lavorato sui nuovi arrivi. Hanno dato un contributo importante e questo ci permette di recuperare, fare rotazioni, dando spazio a tutti, facendo sentire tutti importanti.

Io non mi lamento mai, ma quando giochi tante gare ravvicinate...abbiamo fatto in 20 giorni 7 gare con 5 trasferte, non è facile, specie quando hai delle assenze importanti. Coi ragazzi arrivati a gennaio hai poco tempo per lavorare. La squadra ha affrontate bene queste situazioni. Il finale è importante.

Tavares? Vediamo, secondo me è ancora affaticamento. Lui ha tanta esplosvità. Dobbiamo fare valutazioni ma non credo sia niente di importante, lo spero almeno.

Noi siamo ancora in corsa in Europa e campionato perché abbiamo usato tutti e per noi sono tutti importanti, gli abbiamo dato spazio e fiducia. La risposta della squadra è stata bellissima. Sappiamo che ora ci sono gare che non puoi sbagliare, siamo pronti. Si deve centrare la prestazione, come quella di oggi, che ti avvicina a un risultato importante.

Castellanos per noi è fondamentale. Lo è stato fino a che lo abbiamo avuto, oggi era programmato per 20 minuti ma non c'è stata possibilità. Per noi è fondamentale, è un riferimento, ci serve da vertice, dà profondità. Anche oggi Dia ha fatto una buona partita, come tutti. Dele-Bashiru sta ritrovando la condizione, era tempo che non giocava, aveva un fastidio alla caviglia. Le defezioni hanno inquinato il rendimento ottimale, ma adesso guardiamo il presente e oggi la squadra ha fatto una gara importante che ci porta alle prossime con fiducia".