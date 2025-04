Lazio, Belleri a LSC: "Serve concentrazione a Genova. Vieira? Non mi..."

TUTTOmercatoWEB.com

Manuel Belleri, ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per discutere di diverse tematiche. Dall'eliminazione dall'Europa League al Genoa, passando per i singoli protagonisti. Ecco di seguito le sue parole: "Come si supera la delusione dopo l’uscita dall’Europa League? Quando si vince bisogna godersi il momento e ripartire subito dal giorno dopo, con una sconfitta è difficile. La Lazio deve avere una mentalità positiva, può ancora agguantare il quarto posto".

GENOA – "Ha 39 punti, non ha più nulla da chiedere al campionato e magari scendono in campo più spensierati. Ma se non entri concentrato, queste partite diventano complicate. Ti stai giocando la stagione, devi entrare concentrato e incanalare la partita verso il binario giusto".

CALENDARIO ASIMMETRICO E LOTTA SCUDETTO – "Formula particolare, può essere interessante ai fini dello spettacolo. La lotta Champions è aperta, anche per la salvezza, ma come per lo scudetto. Inter e Napoli? Non credo che l’Inter perderà lo scudetto. A Bologna un passo falso inaspettato, ma credo che nella testa di Inzaghi ci sia l’intenzione di vincere tutto".

COPPIA D’ATTACCO – "Dia e Castellanos sono un’ottima coppia, hanno una grande intesa. Averli insieme può aiutare nel finale di stagione e sistemare l’attacco della Lazio".

PELLEGRINI E TAVARES – "Ottimo giocatore, straripante a volte. Ha questa corsa e questo cross che è molto importante. Dimarco dimostra come un cross fatto bene dia grandi opportunità. Sta facendo bene. Peccato per Nuno Tavares, se avesse recuperato sarebbe diventato determinante nel finale di campionato".

VIEIRA - "Quando è andato via Gilardino ci sono rimasto male, per me stava crescendo. Non mi aspettavo che Vieira avrebbe fatto così bene. Bravo chi ha fatto determinate scelte in società. Il Genoa gioca bene e può impostare anche il futuro per l'anno prossimo".

MANDAS - "Ha la possibilità di crescere ancora tanto, è un 2001 e sarà il futuro della Lazio. Sta facendo bene. Sia lui che Provedel sono portieri importanti, poi il portiere è un ruolo delicato".