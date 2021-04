Lazio - Benevento, Inzaghi: "C'è rammarico. Simone? La sua assenza mi ha agevolato"

Un pomeriggio thriller con lieto fine. La Lazio soffre più del pensabile ma porta a casa i tre punti necessari per proseguire la corsa Champions. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Benevento Pippo Inzaghi ha commentato così la sconfitta contro i biancocelesti: "Parto dai numeri. Se fai 16 tiri a 12 contro la Lazio significa che la squadra ha fatto una grande gara. Sapevo che aspettarli avrebbe voluto dire prenderne tanti, forse il pareggio l'avremmo meritato, ma se giochiamo così ci salviamo sicuro. Ci può stare poi di prendere gol contro una squadra come la Lazio. Avere scontri diretti con punti di vantaggio ti dà una grande chance. Non siamo mai stati negli ultimmi tre posti, la serie A è anche sofferenza, ma essere rammaricati per aver perso contro questa Lazio ci dà un grande slancio".

GLI EPISODI - "Abbiamo preso un gol in disimpegno che non dovevamo prendere, poi il rigore ci ha un po' tagliato le gambe. Ma quando giochi contro Immobile, Correa, Luis Alberto e Lazzari che ti punta sempre, puo succedere di concedere qualcosa. Se non ci avessero annullato quel gol del 4-3 forse avremmo pareggiato, ma ci abbiamo provato comunque fino alla fine. Contro Acerbi, Radu e Marusic, che sono tra i migliori difensori in Italia, non è mai facile".

L'ASSENZA DI SIMONE - "Oggi è stato strano affrontare la Lazio e non trovarlo in panchina. Non l'ho ancora sentito. Ho tanti amici di mio fratello qui a Roma. Mi è mancato, mi augoro guarisca presto, il nostro rapporto ci rende la vita complicata fianco a fianco. Mai battuto in Serie A? Lui è bravissimo, c'è solo da imparare e poi ha una grande squadra".

Pippo Inzaghi ha parlato anche in conferenza stampa: "Averla tenuta in bilico fino alla fine contro una squadra così forte è un motivo di soddisfazione. C'è un po' di rammarico visto il secondo tempo dove la squadra meritrava anche il pareggio. Fare 16 tiri in porta all'Olimpico rappresenta un motivo d'orgoglio per una neopromossa. La squadra è stata brava, complimenti ai giocatori che sono entrati in corsa. Adesso ho l'imbarazzo della scelta ed è molto importante perché abbiamo un obiettivo fondamentale davanti a noi". Poi risponde a una domanda sull'assenza del fratello Simone Inzaghi in panchina: "Non ho sentito Simone. Ho fatto la doccia e sono venuto a parlare ai microfoni, dopo lo sentirò con calma. È stato stranpo non averlo al fianco. Spero guarisca presto e torni prima possibile a fare quello che gli piace, perché la Lazio ha bisogno di lui. In questi 180 minuti siamo stati avversari, ma poi torniamo uno tifoso dell'altro. Mi dispisace non averlo visto, non averlo avuto al fianco mi ha agevolato. Spero torni presto in panchina perché è un valore aggiunto per la Lazio".