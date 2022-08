Lazio, Berti consiglia l'Inter: "Meglio Akanji di Acerbi. Sui biancocelesti..."

Lazio e Inter si sfideranno venerdì all'Olimpico e intanto trattano la cessione di Acerbi: Nicola Berti commenta entrambe le situazioni...

L'Inter sarà la prossima avversaria della Lazio in campionato. Il prossimo venerdì allo Stadio Olimpico di Roma i biancocelesti ospiteranno i neroazzurri per il primo big match del loro campionato, utile non solo per la classifica, ma anche per valutare la reale condizione delle due squadre. Dello stesso avviso è anche l'ex neroazzuro Nicola Berti che, ai micorofoni della Gazzetta dello Sport, non solo ha confermato quanto scritto sopra, ma ha parlato anche in tema calciomercato, esprimendosi sulla trattativa per Francesco Acerbi che, in queste ore, stanno conducendo Lazio e Inter:

"Come ho visto l'Inter nelle prime due uscite? Bene, pur tenendo conto delle avversarie. Venerdì, dopo la sfida in casa della Lazio, ne sapremo sicuramente di più. Ci sono cinque squadre più o meno sullo stesso piano e questo renderà il campionato davvero avvincente. Mi riferisco a Inter, Juve, Milan, Napoli e Roma. Poi ci sono Atalanta, Fiorentina e Lazio, quindi una discreta differenza con il resto del gruppo. Ecco perché gli scontri diretti, tra cui la prossima sfida dell’Olimpico, diventano ancora più importanti".

MERCATO - "Con tutto il rispetto per Acerbi, io voto Akanji e pure Chalobah. Sullo svizzero, che è forte ma soprattutto molto più giovane. Per questo andrebbe bene anche Chalobah. Nel Borussia e in nazionale Akanji gioca sempre, è solido e ha esperienza internazionale. Non dimentichiamoci che con la Svizzera ci ha negato il Mondiale. Magari non vale i tre titolari, ma è appena sotto. Malcontento per Acerbi da parte dei tifosi? So che qualcuno non dimentica il passato milanista di Acerbi, ma si parla di tanti anni fa e si passa sopra a cose ben più serie. Anche perché parliamo di un grande professionista - sul sorriso fatto al gol di Tonali contro la Lazio - Non scherziamo, di sorrisini in campo ne facevo anche io. Evitiamo strumentalizzazioni".