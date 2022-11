Lazio, bilancio in positivo: dove è migliorata la squadra di Sarri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La seconda Lazio di Maurizio Sarri è tutta un'altra musica. Sono evidenti i miglioramenti della squadra biancoceleste rispetto a un anno fa. Molti meno momenti di blackout e soprattutto una grande crescita sul piano tattico e della mentalità. Immobile e compagni hanno chiuso la prima parte di stagione con un importante quarto posto in classifica finendo davanti a Inter, Roma e Atalanta. Sono otto i punti in più arrivati a questo punto del campionato per la Lazio. Lo scorso anno, dopo 15 giornate, i biancocelesti avevano subito ben 18 gol in più e la zona Champions distava già 9 punti.