Lazio - Bologna, dove vedere la partita in tv e in streaming

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Ci siamo, il countdown è finito. Quest'anno l'attesa è durata meno, appena 85 giorni, ma si è fatta sentire ugualmente. Il 14 agosto riparte la Serie A. La Lazio inizierà il campionato all'Olimpico, davanti i propri tifosi, contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il fischio d'inizio sarà alle 18:30. Chi sarà in vacanza o comunque fuori Roma avrà la possibilità di seguire i biancocelesti dalla televisione o dai propri devices: sia Sky che DAZN trasmetteranno la partita. Per vederla in streaming, oltre che utilizzare l'app di DAZN, si potrà accedere anche su NOW Tv e Skygo.