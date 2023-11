Lazio, Brambati: "Rinnovo Felipe Anderson? Se non chiede la luna..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sta tenendo banco in questi giorni il futuro di Felipe Anderson. Il calciatore ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e per ora non ha ancora firmato il rinnovo. La Lazio da questo punto di vista si sta muovendo con Lotito ha alzato nuovamente l'offerta arrivando a 3 milioni di euro che con bonus possono arrivare fino a 3,5 milioni.

In merito ha detto la sua anche Massimo Brambati ai microfoni di TMW Radio: " Io credo che Felipe Anderson abbia una storia diversa, se non chiede la Luna io lo rinnoverei, perché poi lo devi sostituire", queste le sue parole.