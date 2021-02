Lazio - Cagliari, Inzaghi contro Di Francesco: i precedenti tra i due allenatori

La Lazio per proseguire la striscia di vittorie e continuare la sua corsa in zona Champions, il Cagliari per interrompere la serie negativa e tornare a fare punti chiave per la salvezza. Domenica si affronteranno due squadre con obiettivi di classifica ben diversi pronte a darsi battaglia sul manto erboso dell'Olimpico. Il match, valido per la ventunesima giornata di Serie A, sarà il nono confronto tra Inzaghi e Di Francesco. I due allenatori si sono affrontati ben 8 volte, Inzaghi sempre sulla panchina biancoceleste mentre Di Francesco su quattro diverse. Il bilancio è a favore del tecnico piacentino uscito vincitore ben 5 volte, tra cui quel derby della Capitale del 2019 stravinto 3-0 con gol di Caicedo, Immobile e Cataldi. Il primo confronto tra i due risale al 30 ottobre 2016 quando la Lazio superò all'Olimpico il Sassuolo 2-1 con reti di Lulic, Immobile e Defrel per gli ospiti. Un solo pareggio tra Inzaghi e Di Francesco e una vittoria per l'attuale tecnico del Cagliari.

TUTTI I PRECEDENTI

Lazio - Sassuolo 2-1 (16/17)

Sassuolo - Lazio 1-2 (16/17)

Roma - Lazio 2-1 (17/18)

Lazio - Roma 0-0 (17/18)

Roma - Lazio 3-1 (18/19)

Lazio - Roma 3-0 (18/19)

Sampdoria - Lazio 0-3 (19/20)

Cagliari - Lazio 0-2 (20/21)