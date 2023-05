Lazio, che frecciata di Opelka alla Roma! I tifosi impazziscono: "Annaffia..." - FOTO

La sua passione per il calcio, ma soprattutto per la Lazio non sorprende più, ma nel contempo, la sua fede regala siparietti a non finire per i tifosi biancocelesti. Il tennista americano, Reilly Opelka ha ribadito ancora una volta come funzionano le cose a Roma. In particolare, l'atleta, dall'alto del suo profilo Instagram ha pubblicato uno scatto in cui ha scritto: "Mi manca Milano, FORZA LAZIO". Tutto sembra normale fin qui, d'altronde, non è l'unica dichiarazione d'amore che ha fatto nei confronti della squadra di Maurizio Sarri. Eppure Opelka non cessa il proprio animo ribelle dopo che un utente ha commentato: “Daje Reilly, forza Lazio! Romanista Mac n cheese”, il tennista così, rincara la dose e spara: “Annaffia er bonsai”. La frecciatina ai danni della Roma non è per niente velata e infatti, il suo commento ha fatto il pieno di like, facendo impazzire i tifosi. Qui sotto il post e il commento iconico.