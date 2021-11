Lazio, Corino: "Il 'rigorino' ha cambiato la gara con la Juve. E sul mercato..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex biancoceleste Gigi Corino ha parlato del match di campionato contro la Juventus, oltre ad analizzare la prima parte della stagione della Lazio. Di seguito il suo pensiero: "La Lazio non è partita benissimo, poi s'è rimessa un po' in linea. Serviva del tempo, sembrava avesse trovato la giusta strada. Poi peccato sia arrivata la sconfitta con la Juventus. Il famoso rigorino ha cambiato le carte in tavola, peccato perché fino al rigore la Lazio stava facendo una buona partita. È mancato tanto Immobile, un bomber vero dal quale non si può prescindere. Lui muove e allunga le difese, crea gli spazi per far male. Non abbiamo nessuno che può sostituirlo in modo adeguato. Purtroppo la Lazio non è la dimensione ideale di Muriqi. Mercato gennaio? La priorità credo sia una punta. Serve un attaccante che possa sostituire Immobile. Non si può pensare che Ciro le giochi tutte, questa è l'impellenza. Poi se ci fossero le possibilità economiche sarebbe importante aggiungere un terzino sinistro".

