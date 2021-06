Lazio, Corino: "Sarri mi piace, ma serviranno degli innesti"

Luigi Corino, ex difensore della Lazio, ha commentato ai microfoni di Radiosei il possibile arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Queste le sue parole: "La squadra di Sarri quando gioca la riconosci, mi piacerebbe averlo. Cambieremmo qualcosa sul piano del gioco e abbiamo la squadra che potrebbe piacere a Sarri. Qualcuno dovremmo prendere sia in difesa che in attacco. Per il resto un interno importante a centrocampo, ma parlo da tifoso. Hysaj mi piace, al di là dell’ultimo errore. A Simone Inzaghi sono legato per la sua lazialità. Ha dimostrato di essere un grande allenatore".