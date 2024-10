Lazio, Corsi: "Sarri? Mi dissero che era un matto. Il calcio non è pronto per lui..."

TUTTOmercatoWEB.com

Presentato come un mezzo matto, Maurizio Sarri ha fatto la storia dell'Empoli portandolo in Serie A e conquistandosi con il suo calcio l'attenzione di tutta Italia. Un tecnico dalle idee nuove, in una veste burbera che però non ha mai rinnegato e lo ha sempre contraddistinto. Sarri, diventato poi allenatore della Lazio che ha portato a un incredibile secondo posto in classifica, arriva a Empoli con la voglia di far valere le proprie idee, presentate dal presidente Fabrizio Corsi - ai microfoni di Radio Serie A - forse anche troppo innovatrici, forse non ancora adatte a un calcio incapace di valorizzarle:

"Sarri? Parlai a un paio di allenatori, poi Marcello Carli mi disse: 'Ho parlato con uno mezzo matto, se ci parli ti piace'. Maurizio è una persona complessa, ha una conoscenza forse addirittura esagerata. Gli atleti non sono pronti a tanta qualità e quantità. Con mio fratello si chiudevano in uno stanzino e non parlavano di calcio, ma di altre cose: avevo paura di interromperli e c'era quel problema lì... fumavano. Maurizio mi ha detto che ultimamente quando fa fisioterapia sta due ore senza fumare e gli sembra di fare un grande sacrificio".