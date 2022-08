Lazio, Cucchi: "Adoro la follia di Luis Alberto. Samp? Vietato sottovalutarla"

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio si prepara al difficile match in programma mercoledì 31 agosto a Genova dove alle 18.30 sfiderà la Sampdoria di Giampaolo. Dopo la bella vittoria contro l'Inter è tempo di guardare avanti anche se il successo dell'Olimpico offre ancora spunti importanti. Tra chi è tornato a commentare la gara di venerdì c'è Riccardo Cucchi che ha detto la sua ai microfoni di Lazio Style Radio: "Sono rimasto sorpreso, temevo l’Inter che è una squadra molto forte. Mi ha sorpreso la vittoria per come è maturata: limpida, netta sul piano del gioco. Non mi aspettavo una prestazione di così altro livello da parte dei biancocelesti dopo tre gare di campionato. La Lazio ha a disposizione una rosa più ampia e di maggiore qualità e quindi è possibile cambiare la gara in corsa con giocatori come Luis Alberto".

LUIS ALBERTO - "In questo momento utilizzare in questo modo lo spagnolo è una chiave risolutiva, entra quando si allargano gli spazi, quando la gara cambia fisionomia. Io adoro la follia di Luis Alberto, la sua genialità è anche frutto di questo carattere. Sono contento della gioia con cui è stato celebrato il suo gol dai tifosi e dalla squadra".

PATRIC - "Patric è stato molto criticato ma sta dimostrando di essere all’altezza. Mi piace pensare che la presenza di uno come Romagnoli gli dia ancora più certezza".

CANCELLIERI - "Cancellieri è davvero in gamba, quando entra in campo mi si illuminano gli occhi. Deve avere tempo per crescere ma ho l’impressione che sia capace di fare “cose”.

SAMPDORIA - "Sono convinto che Sarri terrà vigili i ragazzi in vista della Sampdoria, mai pensare di aver vinto una gara senza giocarla. La Samp la vedo male anche se contro la Juventus ha giocato una buona partita. Non va però sottovalutata perché avranno una grande voglia di reagire. La Lazio è superiore ma la stessa bisogna dimostrarla sul campo".