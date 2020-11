Lazio, Cucchi: "Chi scenderà in campo darà il massimo, come sempre"

Tra polemiche ed emergenza, la Lazio è chiamata a un'altra impresa. Ancora in Champions League, questa volta in Russia contro lo Zenit San Pietroburgo. Mentre si è alzato il polverone tamponi e Covid-19, i ragazzi di Inzaghi dovranno affrontare un'altra prova difficile. Questo il messaggio di Riccardo Cucchi su Twitter a poche ore dal calcio d'inizio del match: "Questo il comunicato della Lazio. Rimanere ai fatti è sempre la cosa migliore. Chi scenderà in campo stasera darà il massimo, come sempre".

Questo il comunicato della #Lazio. Rimanere ai fatti è sempre la cosa migliore.

Chi scenderà in campo stasera darà il massimo, come sempre.#ZenitLazio https://t.co/msgW1hAsEY — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) November 4, 2020